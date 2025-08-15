Diyarbakır'da Üç Noktada Örtü Yangını

Diyarbakır'da Üç Noktada Örtü Yangını
Diyarbakır'ın Hani ve Lice ilçelerinde öğle saatlerinde farklı noktalarda örtü yangınları çıktı. Yangınlara müdahale için itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.

Hani ilçesi kırsal Gömeç Mahallesi ile Lice ilçesi kırsal Duru ve Ziyaret mahallelerinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangınları çıktı. Mahallelilerin ihbarıyla bölgelere itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'nden 5 arazöz ve 30 işçi sevk edildi. Ekipler tarafından dumandan etkilenen 3 kişiye ambulanslarda müdahale edildi. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürüyor.

