Diyarbakır’da Mavi Marmara ve Sumud Programı

Diyarbakır'da "Tutsaklıktan Özgürlüğe Mavi Marmara'dan Sumud'a" programı gerçekleştirildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camisi Konferans Salonu'nda, Aydınlık Yarınlar İçin Hak ve Özgürlükler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği (AYDER), Davet ve Kardeşlik Vakfı ve Ali Haydar Bengi Derneği (HAYDER) tarafından düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, buradaki konuşmasında, Filistin'in özgürlüğü için direniş göstererek şehit olanları rahmetle andıklarını söyledi.

Mavi Marmara'nın bir çığır açtığını ve tekrarlanan bir model oluşturduğunu ifade eden Tekdemir, "Bu ağır kuşatma ve yoğun abluka altındaki Gazze halkının direniş ruhunu omuzlayan ve onu selamlayan, uluslararası kamu vicdanını bu kararlılıkla buluşturan çok önemli bir yolculuktu. Sumud da bu sarsılmaz direnişi günümüze taşıyan ve uyarlayan mücadelenin başka bir evresidir." dedi.

Tekdemir, Mavi Marmara ve Sumud'u bir birine bağlayan şeyin, Gazze halkının mücadelesine olan bağlılığı olduğunu dile getirdi.

Diğer katılımcıların konuşmacılarıyla devam eden programda, Filistin'in özgürlüğüne yönelik yürütülen çalışmalar konusunda da konferans verildi.