Haberler

Diyarbakır'da trenle çarpışan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı

Diyarbakır'da trenle çarpışan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treni ile çarpışan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde hemzemin geçitte trenle çarpışan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı.

B.A. idaresindeki 21 AIC 280 plakalı belediye otobüsü, Diyarbakır-Mardin kara yolunda Dericiler Sitesi önündeki hemzemin geçitte Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni ile çarpıştı.

Kazada, otobüsün sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın sürücü ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trende ve belediye otobüsünde hasar oluştu.

Trendeki yolcuların başka bir trenle seyahatlerine devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide başına gelenler olay oldu
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor
Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide başına gelenler olay oldu
Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar