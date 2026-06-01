Trafoda çıkan yangın söndürüldü

DİYARBAKIR'da trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi 871'inci Sokak'ta meydana geldi. Mahallede bulunan trafodan duman ve alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve enerji şirketi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede inceleme yapan ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı