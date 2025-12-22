Trafik Polisleri Arıza Yapan Otomobili İtip Yardım Etti

DİYARBAKIR'da trafik polisleri, kavşakta arıza yapan otomobili itip güvenli alana çekerek sürücüye yardım etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesi Dağkapı Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kavşakta arızalandı. Durumu fark eden kavşakta görevli polis memurları, otomobili itip güvenli alana çekerek sürücüye yardım etti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber ve Görüntü: Gıyasettin TETİK /DİYARBAKIR