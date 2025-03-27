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Diyarbakır'da Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 6 kişi ise yaralandı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 aracın çarpıştığı trafik kazasında, 3 kişi yaşamını yitirdi. Aralarında bir bebeğin de bulunduğu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Batman karayolunun Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi mevkiinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada,  33 ANT 210 plakalı hafif ticari araç, karşı şeritten gelen 33 EBE 42 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada karayolundaki seyir halinde olan 2 otomobil de kazaya karıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza bölgesinde yaptıkları incelemede Aydın yıldız (50), Salim Dalgıç (65) ve Sadık Dalgıç'ın (55) yaşamını yitirdiğini belirledi. Aralarında bir bebeğin de olduğu 6 kişi, ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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