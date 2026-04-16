Diyarbakır'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir kamyonetin motosikletle çarpması sonucu 20 yaşındaki Emrah İlter yaşamını yitirdi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Dere Mahallesi'nde, plakaları henüz öğrenilemeyen V.C. (50) idaresindeki kamyonet ile Emrah İlter'in (20) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Eğil Devlet Hastanesine kaldırılan İlter, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü V.C. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hamdullah Zengin