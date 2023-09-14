Diyarbakır'da trafik kazası: Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı da yaralılar arasında
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik ve bir sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik'in de bulunduğu 2 kişi yaralandı.
Mezopotamya Mahallesinde sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobildeki Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Çelik ve sürücü yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel