Diyarbakır'da trafik kazası: Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı da yaralılar arasında

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik ve bir sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.