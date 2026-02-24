Haberler

Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Çınarköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen otomobil ile 01 ZT 021 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın da demir yığını haline dönüştüğü kazada araç sürücüleri ile birlikte 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
