Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1'i Çocuk 6 Yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 AH 882 plakalı hafif ticari araç ile 27 AVJ 136 plakalı otomobil, Diyarbakır-Mardin kara yolunun kırsal Bağacık Mahallesi'nin yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel