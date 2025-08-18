Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1'i Çocuk 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 AH 882 plakalı hafif ticari araç ile 27 AVJ 136 plakalı otomobil, Diyarbakır-Mardin kara yolunun kırsal Bağacık Mahallesi'nin yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
