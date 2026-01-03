Diyarbakır'da trafik denetimleri sürüyor

Diyarbakır'da trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetimler sürüyor.

İl genelinde trafik kazalarını en aza indirmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler yapılıyor.

Denetimlerde, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan kontrollerde "hatalı park", "makas atma"," yaya geçidi ihlali", "kavşaklara yaklaşırken hatalı şerit değişimi", "kask kullanmama" ve "emniyet kemeri takmama" gibi ihlaller tespit edilen sürücüler hakkında trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Yaşanabilecek trafik kazalarının engellenmesine yönelik denetimler 7/24 esasına göre kesintisiz devam edecek.