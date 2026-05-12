Haberler

Diyarbakır'da "Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu' açılışında, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan barış, demokrasi, hukuk ve kadın özgürlüğü gibi konuların önemine vurgu yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu" başladı.

Ali Emiri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen forumun açılışında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, forumun başlıkları arasında "hukuk", "demokrasi", "emek", "kadın özgürlüğü", "çevre", "gençlik", "ekoloji" ve "yerel demokrasi"nin bulunduğunu belirterek, bu başlıkların her birinin barışın bir parçası olduğunu söyledi.

Bakırhan, "Barış, emek, akıl, cesaret ve süreklilik isteyen büyük bir inşa sürecidir. 5 gün boyunca söylenecekler, yapılacaklar bir temenni değildir aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yapılmış güçlü bir çağrı olarak görülmelidir. 21. yüzyılda bu coğrafyada, bu süreçte barışı sağduyuyla, hukukla, akılla yazabiliriz diyoruz. Yeter ki savaşın çözmediğini, barışın çözebileceğine inanalım." dedi.

"Tarihin uzak sayfalarından yakın Cumhuriyet tarihimize dönüp öğretici birkaç sayfaya bakalım. Birincisi Cumhuriyetin en güçlü sözlerinden biri olan 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesidir. Bu söz bize sadece dışarıda savaş istememeyi anlatmaz. Bu söz aynı zamanda içeride de huzuru, adaleti ve eşitliği kurma sorumluluğu yükler. Bugün bu sözü ülkemizde toplumsal barışa tercüme etmek zorundayız. Çünkü yurtta sulh ancak yurtta hukukla ve eşitlikle mümkündür." ifadelerini kullanan Bakırhan, barış için gece gündüz ter döktüklerini, çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Bakırhan, "Mesele bir tarafın kazanıp diğerinin kaybettiği, birinin dışarıda bırakıldığı diğerinin bununla gurur duyduğu bir düzen değildir. Mesele toplumun her ferdinin, her renginin ve her kimliğinin onurunu koruyan büyük bir çözüm örtüsü kurmaktır. Barış o örtünün ucunu Kürt'e, Türk'e, Alevi'ye, Süryani'ye, Ermeni'ye, Çerkes'e, kadına, gence, emekçiye, bu ülkede yaşayan bütün renklere ve inançlara tutturan o yüce aklın adıdır." diye konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de toplumsal barışa katkı sunmayı önemsediklerini belirterek, foruma katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Duhok Valisi Ali Tatar'ın da bir konuşma yaptığı foruma, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Diyarbakır milletvekilleri Serhat Eren, Sevilay Çelenk Özen ve Osman Cengiz Çandar, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Erbil Valisi Ümid Hoşnav, bazı belediye başkanları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Forum, 16 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olma yolunda

Arda'nın yanına bir Türk daha!
İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiliyor

Avrupa ülkesinden sürpriz Hürmüz hamlesi: Savaş uçakları havalandı

Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Tarihi ceza! Olaylı maçın faturası belli oldu

Bu saldırının bedeli çok ağır oldu
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...