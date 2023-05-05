Diyarbakır'da terör saldırısı davası açıldı: 4 tutuklu için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Diyarbakır'da geçen yıl gerçekleşen terör saldırısı sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baş şüpheli Ferhat Aksoy'un da aralarında olduğu 4 tutuklu hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 122 yıldan 194 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DİYARBAKIR'da, çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısı sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baş şüpheli Ferhat Aksoy'un da (24) aralarında olduğu 4 tutuklu hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 122 yıldan 194 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl 16 Aralık'ta Diyarbakır- Mardin kara yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Canlı hayvan borsasında görevli çevik kuvvet personelini taşıyan midibüsün geçtiği sırada bombalı araçla yapılan saldırıda 8 polis memuru ve 1 sivil hafif yaralandı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, saldırının kiralık araçla gerçekleştirildiği tespit edildi. Aracı olay yerine park eden Ferhat Aksoy ile onu taksiyle götüren A.A., Lice ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ardından 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Ferhat Aksoy'un kardeşinin 2004 yılında terör örgütündeyken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 12 şüpheli daha gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sorguların ardından 17 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise yoğun güvenlik önlemleriyle 20 Aralık'ta adliyeye sevk edildi. Aralarında baş şüpheli Ferhat Aksoy'un da olduğu kişilerden A.A., B.A., S.A., ve G.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.