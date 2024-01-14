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Diyarbakır'da Tel Örgü Kavgası: 2 Yaralı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, bahçeye fazla tel örgü çekildiği gerekçesiyle çıkan kavgada Murat T., ağabeyi Metin T. ile 2 yeğenini pompalı tüfekle yaraladı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'da bahçeye fazla tel örgü çekildiği gerekçesiyle çıkan kavgada Murat T. (36), ağabeyi Metin T. (41) ile 2 yeğenini pompalı tüfekle yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Yukarılsalat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat T. ile ağabeyi Metin T. arasında yan yana olan bahçelerinin arasındaki tel örgünün fazla çekildiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Murat T., yanında getirdiği pompalı tüfek ile ağabeyi Metin T.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, Metin T. ile oğulları Ahmet T. (14) ile Eyüp T.'ye (8) isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat T. jandarma ekiplerince yakalanırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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