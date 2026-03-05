Haberler

Diyarbakır'da işçileri taşıyan minibüs, bahçe duvarına çarptı: 10 yaralı

Diyarbakır-Batman Çevre Yolu'nda, tekstil işçilerini taşıyan bir minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı. Olayda 10 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

DİYARBAKIR'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Batman Çevre Yolu Halid Bin Velid Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 21 AAS 700 plakalı, tekstil işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

