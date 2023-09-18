Diyarbakır'da Taziye Dönüşü Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

DİYARBAKIR'da, vefat eden babaları için İstanbul'dan gelen ve taziye evi çıkışında, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Vahide Yavuz (53) ve Hatice Yavuz (58) kardeşler ile yeğenleri Mehmet Seydoş İçier'in (50) cenazeleri, toprağa verildi. Sürücü Ahmet İçge ise tutuklandı.

Kaza, dün akşam, Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Mahallesi çıkışında meydana geldi. Beşpınar Mahallesi eski muhtarı Şeyhmus Kaplan, 3 gün önce vefat edince, İstanbul'da yaşayan kızları Vahide ve Hatice Yavuz, taziye için geldi. Eşleri akraba olan Yavuz kardeşler ile onlara refakat eden yeğenleri Mehmet Seydoş İçier'e, taziye evinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçerken, Ahmet İçge'nin kullandığı 27 AHE 078 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 3 kişi, kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Vahide ve Hatice Yavuz ile Mehmet Seydoş İçier'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip, Çınar ilçesinde toprağa verildi. Kazanın ardından tepkilerden korkup kaçan sürücü Ahmet İçge, daha sonra teslim oldu. İçge, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.