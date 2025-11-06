Haberler

Diyarbakır'da Tarımsal Kuraklık Toplantısı Yapıldı

Diyarbakır'da Tarımsal Kuraklık Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, tarımsal kuraklık ve su kaynakları yönetimi konuları ele alındı. 5 yıllık 'Kuraklık Eylem Planı' çerçevesinde önleyici tedbirler tartışıldı.

Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında "Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda, su yönetimi, verimlilik ve alınacak önleyici tedbirler ele alındığı belirtildi.

Toplantıda ilde yaşanabilecek tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve mevcut uygulamaları değerlendirmek amacıyla kurumlar arası koordinasyonun görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, su kaynaklarının usulsüz kullanımına karşı denetimlerin artırılması ve mevcut kaynakların daha verimli değerlendirilmesi kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Diyarbakır'ın 1 milyon 555 bin hektarlık arazisi içerisinde yer alan 696 bin hektarlık tarım arazisinin büyük bir bölümünün devlet desteğiyle sulama imkanına kavuştuğu, 2023-2027 yıllarını kapsayan 5 yıllık "Kuraklık Eylem Planı"nın yürürlükte olduğu, bu kapsamda köy bazlı kuraklık verim sigortasının uygulandığı ve sigorta bedelinin yüzde 75'inin devlet, yüzde 25'inin ise çiftçi tarafından karşılandığı, bu kapsamda 43 bin poliçe düzenlendiği ve bunlardan 1380'inin uygulamaya geçtiği aktarıldı.

Türkiye'de su seviyelerinin son 52 yılın en düşük oranına gerilediği ifade edilen açıklamada, su yönetiminde daha etkin politikaların uygulanması gerektiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zorluoğlu, kentin tarih boyunca tarımın en önemli merkezlerinden biri olduğunu, şehrin verimli topraklarının ve güçlü tarımsal potansiyelinin doğru yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Zorluoğlu, şunları dedi:

"Tarım alanlarımızı, su kaynaklarımızı ve üretim gücümüzü korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışarak mevcut potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz."

Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Denli, DSİ 10. Bölge Müdürü Zafer Akın, Meteoroloji 15. Bölge Müdür Vekili Muzaffer Şener ve ziraat odalarının başkanları katıldı.

