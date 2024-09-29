Diyarbakır'da Tarihi Surlara Hasan Nasrallah'ın Posteri Asıldı
Diyarbakır'da bir grup, İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterini tarihi surlara astı. Mesajda, 'Yolun yolumuzdur, ey şehid' ifadeleri yer aldı.
Diyarbakır'da bir grup, İsrail'in 2 gün önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın dev posterini, tarihi surlara astı. Posterin üzerinde, 'Yolun yolumuzdur, ey şehid' yazısı yazılırken, gruptakilerin elinde ise Hizbullah ve Filistin bayraklarının olduğu görüldü.