Diyarbakır'da Tarihi Surlara Hasan Nasrallah'ın Posteri Asıldı

Diyarbakır'da bir grup, İsrail'in 2 gün önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın dev posterini, tarihi surlara astı. Posterin üzerinde, 'Yolun yolumuzdur, ey şehid' yazısı yazılırken, gruptakilerin elinde ise Hizbullah ve Filistin bayraklarının olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel