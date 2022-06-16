Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek

DİYARAKIR'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile tarihi Hazreti Süleyman Camisi arasında yer alan 200 yıllık su değirmeni, kamulaştırılarak restorasyon çalışmalarına başlandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mehmet Karaaslan, çalışmaların ardından tarihi değirmende yeniden geleneksel yöntemlerle buğday öğütüleceğini belirterek, "Üretilen unu da alanda yapacağımız tandırlarla ekmeğe dönüştürüp, vatandaşlarımıza hizmet etmeyi düşünmekteyiz" dedi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi İçkale'den başlayarak Dicle Nehri'ne uzanan hat üzerinde olduğu bilinen 5 su değirmeninden sadece 2'si ayakta kalabildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Fiskaya Mahallesi'nde bulunan değirmenin kamulaştırmasını yaparak restorasyon çalışmalarına başladı. Diğer değirmenin kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile tarihi Hazreti Süleyman Camisi arasında bulunan yaklaşık 200 yıllık Fiskaya Değirmeni, dikdörtgen bir alana sahip, avlulu 'L' tipi yatay çarklı su değirmeni özellikleri gösteriyor. . Eğimli araziye konumlanmış olduğundan ark sistemi ile su taşınan değirmende suyun hızını kesmek için kullanılan savaklar da bulunuyor. Restorasyon sonrası yapılacak çevre düzenlemesinin ardından değirmende geleneksel yöntemle buğday öğütülmeye devam edilecek. Elde edilen un ile değirmenin bahçesinde yapılacak tandırda yapılacak ekmek gelen yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulacak.