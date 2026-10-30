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Diyarbakır'da takside unutulan telefon, yolcunun cebine girerken kameraya yansıdı

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Diyarbakır'da takside unutulan telefon, yolcunun cebine girerken kameraya yansıdı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 27 Ekim'de taksiye binen bir yolcu, önceki yolcunun arka koltukta unuttuğu cep telefonunu cebine koyarak araçtan indi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken telefon sahibi yolcu, şüpheli hakkında şikayetçi oldu; inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'da taksiye binen yolcu, başka bir yolcunun arka koltukta unuttuğu cep telefonunu cebine koyup, araçtan indi. Olay anı, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Ekim'de Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtinde meydana geldi. N.K. isimli yolcu, 21 TT 0109 plakalı taksiyle seyahat ettikten sonra cep telefonunu arka koltukta düşürdü. N.K.'nin ardından taksiye binen 2 yolcudan biri, arka koltukta bulunan telefonu fark etti. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, araçtan indiği sırada telefonu cebine koyarak, uzaklaştı. Olay anı, aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Telefonun sahibi N.K., emniyete giderek şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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