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Diyarbakır'da Taksi Şoförünün Güvenlik Dubasını Çaldığı Anlar Kamerada

Diyarbakır'da Taksi Şoförünün Güvenlik Dubasını Çaldığı Anlar Kamerada
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, güvenlik amacıyla konulan bir dubanın taksi şoförü tarafından çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde güvenliği sağlamak amacıyla yol kenarına konulan dubayı, bölgeden geçen taksinin şoförünün çaldığı anlar, kameraya yansıdı.

Olay, dün gece, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik amacıyla yola yerleştirilen dubayı gören taksi şoförü, aracını durdurup indi. Dubayı alıp taksiye koyan sürücü, ardından bölgeden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Haber - Kamera: Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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