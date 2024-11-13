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Diyarbakır'da Şüpheli Valiz Patlatıldı

Diyarbakır'da Şüpheli Valiz Patlatıldı
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Diyarbakır'da kaldırıma bırakılan valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden yastık kılıfı çıktı.

DİYARBAKIR'da kaldırıma bırakılan valiz, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden yastık kılıfı çıkarken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımdaki valizi görenler, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekibi, çevre güvenliğini aldıktan sonra bomba imha uzmanı istedi. Valiz, özel kıyafetli bomba imha uzmanı polis tarafından fünye ile patlatıldı. O anlar kameraya yansırken, valizden yastık kılıfı çıktı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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