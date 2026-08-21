Diyarbakır'da Sulama Kanalına Uçan Otomobildeki 4 Kişi Kurtarıldı
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçta bulunan 4 kişi sudan çıkarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Sabah yeniden başlatılan çalışmayla araç da sudan çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilde bulunan 4 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, gece saatlerinde Eğil ilçesi Yatır Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, sulama kanalına uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu otomobilde bulunan 4 kişi sudan çıkarıldı. Otomobildekilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Sabah saatlerinde yeniden başlatılan çalışma ile de otomobil sudan çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.