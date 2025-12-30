Haberler

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 90 kişi yakalandı

Güncelleme:
Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 90 kişi yakalandı. Operasyonlar, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından koordine edildi.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 90 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında değişen sürelerde hapis cezası bulunan 90 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
Haberler.com
500

