Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 90 kişi yakalandı
Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 90 kişi yakalandı. Operasyonlar, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından koordine edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında değişen sürelerde hapis cezası bulunan 90 kişi yakalandı.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel