Diyarbakır'da Su Koruma Protokolü İmzalandı

DİYARBAKIR'da İl Müftülüğü ve Büyükşehir Belediyesi, suyun korunması, israfın önlenmesi ve kaçak kullanımın engellenmesi amacıyla iş birliği protokolü yaptı. Tarihi Ulucami'de düzenlenen toplantıda suyun doğru kullanılması konusunda ortak çağrı yapıldı.

DİSKİ ile İl Müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'nin avlusunda bulunan Mesudiye Medresesi'nde ortak basın toplantısı düzenlendi. Programa DİSKİ Genel Müdürü Mehmet Şerifoğlu ve İl Müftüsü Celal Büyük katıldı. İl Müftüsü Celal Büyük, camiler ve Kur'an kurslarında suyun bilinçli kullanımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını belirterek, "Su hepimiz için hayati önem taşıyan bir nimettir. Kur'an-ı Kerim'de 168 yerde sudan bahsedilir. Peygamber Efendimiz de hayatı boyunca sahabelerini su israfına karşı uyarmıştır. Abdest alırken bile israf yapılmaması gerektiğini hatırlatmıştır. Suyu kaçak kullanmak caiz değil, haramdır. Rabbimiz, 'Yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz' buyuruyor. Su sadece biz insanlar için değil, bütün canlılar için önemlidir. Din görevlilerimizin de bu konuda vatandaşları uyarması gerekir" dedi.

'TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA TEMİZ SU KAYNAKLARI GİDEREK AZALIYOR'

DİSKİ Genel Müdürü Mehmet Şerifoğlu ise, "DİSKİ genel Müdürlüğü olarak suyun korunması tasarruflu korunması ve kaçak tüketimin önlenmesi anlamında yalnızca teknik yaptırımlar yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda toplumun her kesimine bilinçlendirme çalışmaları sürdürüyoruz. İl Müftülüğü ile yaptığımız protokolde ise hutbe, vaaz ve sohbetler aracılığıyla suyun korunması, israfın önlenmesi ve kaçak kullanmaların topluma anlatılması konusunda çalışma yapacağız. Toplumun diğer kesimlerini beraber bilinçlendirme çabasındayız. Türkiye'de ve dünyada temiz su kaynakları giderek azalıyor. DSİ Bölge Müdürlüğü ile görüştüm, barajlarda yüzde 60'lardadır. Aslında su hiçbir zaman fazla değil. İslam şehirlerinde önümüzdeki yıllarda su göçlerin yaşanacağı bilgisi var. Diyarbakır da bunlardan bir tanesidir. Dicle Nehri var diye bu şehir oldu. Dicle Nehri yok olursa şehir bütün yapısı bir yandan da yok oluyor" diye konuştu.

Öte yandan İl Müftüsü Büyük, Cuma namazı öncesi verdiği vaazda da su israfı ve kaçak kullanıma dikkat çekti.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK / DİYARBAKIR,