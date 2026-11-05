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Diyarbakır'da son 10 gündeki uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı

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Diyarbakır'da son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 129 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde son 10 günde farklı noktalarda operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 147 kilogram esrar, 185 bin 593 sentetik ecza hap, 2 kilo 213 gram kokain, 303 gram sentetik uyuşturucu???????, 21 gram eroin ve 17 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 49 fişek ele geçirildi, 129 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: AA
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