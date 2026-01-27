Haberler

Diyarbakır'da soğuk hava etkili oluyor

Diyarbakır'da soğuk hava etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da kar yağışının ardından sıcaklık sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Diyarbakır'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

Kar yağışının ardından kentte etkili olan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, bugün kent merkezinde sıcaklık sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava nedeniyle buzlanma oluşan kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi

Türkiye'deki ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir

Yeni kar yağışı geliyor! Okul başlamadan tatil ilan edilebilir
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var

Hemşireye eşinden yasak aşk suçlaması: Zina görüntüleri...
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti

Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakemi istifa ettiren pozisyon
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi

Türkiye'deki ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay

Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay