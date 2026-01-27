Diyarbakır'da soğuk hava etkili oluyor

Diyarbakır'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

Kar yağışının ardından kentte etkili olan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, bugün kent merkezinde sıcaklık sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava nedeniyle buzlanma oluşan kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.