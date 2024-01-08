Diyarbakır'da soba yangını güvenlik kamerasına yansıdı
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir kişinin sobayı benzinle yakarken elindeki bidonun alev alması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yangın iş yeri çalışanları tarafından söndürüldü.
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir kişinin, sobayı benzinle yakarken elindeki bidonun alev alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kırsal Çaytepe Mahallesi'nde yem satışı yapılan iş yerinde çalışan Zeki E, cep telefonu ile konuşurken sobayı yakmak istedi.
Zeki E, sobaya benzin dökerken bidon bir anda alev aldı.
Alevlerin yayılması üzerine yangını söndüremeyince panik yaşayan Zeki E. bulunduğu odadan çıkmak istedi.
Kapıyı açamayan Zeki E. arkadaşlarından yardım istedi.
Arkadaşlarının kapıyı açmasıyla odadan çıkan Zeki E. yaralanmadı.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yangının iş yeri çalışanları tarafından söndürüldüğü öğrenildi.