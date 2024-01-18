Diyarbakır'da Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte bu sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Sürücüler sis nedeniyle zorlanırken, araçlarının hızlarını düşürerek ilerlediler. Sis, kentte hayatı olumsuz etkiledi.