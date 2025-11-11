Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Ölü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Bağcılar Mahallesi Kamışlı Bulvarı'nda park halindeki otomobilinin yanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen sürücüye başka bir araçtan ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıya uğrayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, saldırının ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.