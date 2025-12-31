Haberler

Diyarbakır'da Komşusuna Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybeden Kişinin Katili Tutuklandı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde komşusuna giderken silahlı saldırıya uğrayan Serhat Gezer hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi Ramazan Topçu tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde komşusuna giderken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Serhat Gezer'in (43) cinayet şüphelisi Ramazan Topçu tutuklandı.

Olay, 27 Aralık'ta akşam saatlerinde Kocaköy ilçesine bağlı Günalan Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat Gezer, komşusuna gittiği sırada Ramazan Topçu'nun tabancalı saldırısında yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gezer, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gezer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Ramazan Topçu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK/KOCAKÖY (Diyarbakır),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
