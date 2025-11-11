Haberler

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Diyarbakır'da otomobiline bineceği sırada silahlı saldırıya uğrayan 48 yaşındaki Yunus Atabey hayatını kaybetti. Olay, Bağlar ilçesinde meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kaçarken, polis olayla ilgili soruşturmaya başladı.

DİYARBAKIR'da, otomobiline bineceği sırada silahlı saldırıya uğrayan Yunus Atabey (48), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Kamışlo Bulvarı'nda meydana geldi. Yakınının iş yerini ziyaret eden Yunus Atabey, 21 AEC 569 plakalı otomobiline binmek istediği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Atabey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Atabey'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
