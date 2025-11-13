Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı ve 14 Gözaltı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 22 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güleçoba Mahallesi Durulmuş mezrasında dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir eve düzenlenen, 22 yaşındaki İsmet B'nin öldüğü, 10 yaşındaki J.B'nin ise yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Öte yandan, saldırıda yaralanan J.B'nin, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.