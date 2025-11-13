Haberler

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı ve 14 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 22 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir eve düzenlenen, 1 kadının hayatını kaybettiği, 1 çocuğun da yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güleçoba Mahallesi Durulmuş mezrasında dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir eve düzenlenen, 22 yaşındaki İsmet B'nin öldüğü, 10 yaşındaki J.B'nin ise yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Öte yandan, saldırıda yaralanan J.B'nin, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!

Süleyman Soylu: Kin ve nefretinizde boğulun
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!

Süleyman Soylu: Kin ve nefretinizde boğulun
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak

Ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
İstanbul'da metrobüs güzergahı 'özel günlerde' değişecek

İstanbul'da metrobüslerin güzergahı değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.