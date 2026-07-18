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Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayan E.A. ağır yaralandı ve hastanede kurtarılamadı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İlçe merkezindeki Tekel Mahallesi'nde E.A'ya kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.A, ambulansla kaldırıldığı Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin
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