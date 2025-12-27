Haberler

Komşusuna giderken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, komşusuna gittiği esnada silahlı saldırıya uğrayan S.G. ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan S.G.'nin durumu kritik.

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde komşusuna gittiği sırada silahlı saldırıya uğrayan S.G. (43), ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kocaköy ilçesine bağlı Günalan Mahallesi'nde meydana geldi. S.G., iddiaya göre komşusuna gittiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş edilerek vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan S.G., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Haber ve Görüntü: Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
