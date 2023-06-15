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Diyarbakır'da silahlı kavga: 8 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 8 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli yakalandı. Kavgada can kaybı ve yaralanma olmazken, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada silahlar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çınar'ın Yaprakbaşı köyünde dün, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenen iki ailenin bireyleri arasında kavga çıktı.

Durumun öğrenilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kavgayla ilgili A.D, V.D, V.D, F.U, O.U, A.T, R.T, Ö.T. gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada, boş araziye atılan 2 uzun namlulu silah, kalaşnikof tüfek, av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Çakan - Güncel

Diyarbakır Hisarcık Çınar kavga Güncel Haberler

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