Diyarbakır'da biri öğrenci 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde biri öğrenci 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Dönümlü Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde aralarında husumet bulunan M.A, A.O. ve A.E, 3 Nisan'da görüşmek için bir araya geldi.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, A.E. darp sonucu yaralandı.

O sırada öğrencileri taşıdığı servisle olay yerine gelen M.E. de kavgaya dahil oldu.

M.A'nın silahla ateş etmesi sonucu sürücü M.E. ile araçta bulunan kız öğrenci İ.B. (17) yaralandı.

Araca isabet eden bir merminin üzerindeki giysiyi sıyırdığı kız öğrenci H.B. (17) ise saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince yakalanan M.A. ve A.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada öğrenci İ.B'nin Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.