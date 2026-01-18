Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
İlçedeki bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel