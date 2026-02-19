Haberler

Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gevran Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Açılan ateş sonucu kavgaya karışanlardan 1 kişi ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

