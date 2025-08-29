Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı

DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü; 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Olay, 26 Ağustos'ta gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup caddede karşılaşınca, otomobillerinden inerek karşılıklı tabancalarla ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan topladı. Silahla çatışan taraflara ait iki otomobile de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. 2 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken 3 kişi taburcu edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.M, N.M, M.M, M.E, A.E. ve A.S. tutuklandı, 4'ü adli kontrolle diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.