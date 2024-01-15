Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kadın yaralandı. Polislerin kavgaya müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli yakalandı.

DİYARBAKIR'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kadın yaralandı. Bu sırada caddede bulunan polislerin kavgaya müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, kullandığı tabancayla birlikte yakalandı.

Sur ilçesi İnönü Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Cihan Demir (32) ile A.K.,(15) ve N.K. (37) adlı kadınlar yaralandı. Bu sırada bölgede bulunan TEM polisleri kavgaya müdahale etti, H.Ç.'yi tabancasıyla birlikte yakaladı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bölgeye ambulans ve takviye polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan Cihan Demir, kurtarılamadı.

Cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapıp, boş kovanları topladı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da polislerden bilgi aldı.

Cihan Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Şüpheli H.Ç.'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sur Güvenlik Diyarbakır 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

15 Ocak 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? AK Parti Ankara adayı ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? Kızıl Goncalar neden ceza aldı, neden şikayet ediliyor? AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw özeti! AK Parti aday toplantısı ne zamana ertelendi? AK Parti adayları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm canlı yayın izleme linki! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar 3.bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Kızıl Goncalar bu akşam yok mu, neden yok? Kızıl Goncalar bitti mi? Memur emeklisine ek zam var mı? Emekli memura seyyanen zam yok mu? Ötüken Senger kimdir, nereli? MHP Kars adayı Ötüken Senger biyografisi! Ötüken Senger ne mezunu? Murat Aygen kimdir, nereli? MHP Elazığ adayı Murat Aygen biyografisi! Murat Aygen ne mezunu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title