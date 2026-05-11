Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada R.K. ağır yaralandı.
Merkez Yenişehir ilçesinde husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan R.K. ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya