Diyarbakır'da operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi
Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulundurulan hedeflere yönelik düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanması amacıyla 9-16 Mart'ta operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 3 AK-47 piyade tüfeği, 23 tabanca, 14 av tüfeği, çeşitli çaplarda 960 mühimmat ve 21 şarjör ele geçirildi.
Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin