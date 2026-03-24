Diyarbakır'da operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulundurulan hedeflere yönelik düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanması amacıyla 9-16 Mart'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 AK-47 piyade tüfeği, 23 tabanca, 14 av tüfeği, çeşitli çaplarda 960 mühimmat ve 21 şarjör ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar

Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba

Kuyumcularda altın kalmadı! Cama asılan yazı bomba

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Tartışma yaratan kare! Ne yapıyorsun Osimhen

Taraftarı ikiye bölen kare!
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba

Kuyumcularda altın kalmadı! Cama asılan yazı bomba

Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler

Neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu

Kahreden haber: 1 uzman çavuş şehit oldu