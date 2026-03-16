Diyarbakır'da operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik 09-16 Mart'ta operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyonlarda, 3 AK-47 piyade tüfeği, FG-42 makinalı tüfek, 24 tabanca, 18 av tüfeği, çeşitli çaplarda 1617 mühimmat, 47 tabanca şarjörü, 7 AK-47 piyade tüfeği şarjörü ve gece görüş dürbünü ele geçirildi."

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
