Diyarbakır'da seyir halindeyken alev alan panelvan kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde seyir halindeyken alev alan panelvan kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen klima yüklü panelvan, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Tapantepe mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

İhbarı üzerine bölgeye Bingöl'ün Genç ilçesi ile Lice'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç ve içindeki klimalar kullanılamaz hale geldi.