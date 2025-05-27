Diyarbakır'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Diyarbakır'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
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Diyarbakır'da seyir halindeyken motor kısmı alev alan bir otomobilin yangını, sürücü ve vatandaşlar tarafından söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

DİYARBAKIR'da seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alarak yandı.

Olay, sabah saatlerinde Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UB 2251 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev almaya başladı. Sürücü, durumu fark edip otomobili durdurdu. Olayı gören vatandaşların getirdiği yangın tüpüyle yangın söndürüldü. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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