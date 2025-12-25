Haberler

Diyarbakır'da seyir halindeki araç, alev alev yandı

Güncelleme:
Bismil ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 56 AR 585 plakalı hafif ticari araç, akşam saatlerinde seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracını yolun kenara çekerek durdurdu. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polise ekipleri sevk edildi. Araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafında kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

