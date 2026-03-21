Diyarbakır'da Ambar Çayı taştı: Mahalle yolu ve tarlalar su altında kaldı
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde Ambar Çayı, sağanak yağış sonrası su seviyesinin yükselmesi nedeniyle taştı. Taşma sonucu mahallenin eski yolu kullanılamaz hale gelirken tarlalar da su altında kaldı. Meteoroloji, bölgedeki yağışların devam edeceğini duyurdu.
Diyarbakır'da öğle saatlerinde etkisini artıran yağış sonrası Kocaköy ilçesi kırsal Ambar Mahallesi'nden geçen Ambar Çayı'nın debisi yükseldi. Taşan çay, mahallenin eski yolunu kullanılamaz hale getirirken, çay kıyısındaki tarım arazilerini de su bastı. Zarar gören bölge dronla görüntülendi.
Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, yüksek kesimlerde yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği, yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.