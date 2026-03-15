Diyarbakır'da sağanak sonrası dereler taştı, tarım arazilerini su bastı
Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağışlar, bazı yollarda çökmelere ve bir köprüde hasara neden oldu. Büyükşehir Belediyesi ve AFAD, zararın tespit edilmesi ve onarılması için bölgelerde çalışma yürütüyor.
YOLLARDA ÇÖKME, KÖPRÜDE HASAR
Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda çökmeler meydana geldi, Derik yolunda da bir köprüde hasar oluştu. Silvan ilçesinde de sağanakla birlikte kırsal mahallelerde taşkınlar meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve AFAD ilgili kurumlarla zararın meydana geldiği bölgelerde çalışma yürütüyor.
Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı