Diyarbakır'da Sağanak ve Dolu Yağışı Etkili Oldu

Diyarbakır'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

İlçede ani bastıran sağanak ve dolu yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Dolu doğuşu, daha sonra yerini bir süre sağanak yağışa bıraktı.

Öte yandan, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 4 saatlik periyotta bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak

yağışların, Diyarbakır merkez, Ergani,Dicle,Eğil,Hani,Kocaköy, Lice ve Kulp ilçeleri ile Batman'da Sason ilçesi çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.